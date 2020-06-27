مدير مستشفى النجيلة يكشف تفاصيل عودتها للعمل الطبيعي وإلغاء العزل

قال الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة المركزي للعزل، إن وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أصدرت قرارا بعودة المستشفى لاستقبال الحالات المرضية بعد مجهود تم بذله خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيرا إلى أن النجيلة كانت أول مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية تم تجهيزها يناير الماضي.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن مستشفى النجيلة دخلت الخدمة بداية من 17 فبراير حيث تم استقبال المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية وتم استقبال نحو 280 مصابا وتعافي 215 شخصا فيما بلغ عدد الوفيات 23 حالة فيما سيتم تحويل باقي المصابين إلى نزل الشباب ومستشفى العجمي.

وأشار إلى أنه سيتم نقل الحالات العادية إلى نزل الشباب والحالات البسيطة ستخضع للعزل المنزلي فيما سيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى العجمي بالإسكندرية، وسيتم غلق المستشفى لمدة أسبوع من أجل تنفيذ عملية التعقيم الشاملة للمستشفى ثم يتم استقبال المرضى بشكل طبيعي.

وأكد أن عدد شهداء المستشفى من مصابي فيروس كورونا من العاملين شخصين فيما تم إصابة 23 شخصا وتماثلوا للشفاء وعادوا مرة أخرى إلى تأدية دورهم داخل المستشفى لمواجهة فيروس كورونا كاشفا أن إجمالي عدد العاملين في المستشفى من أطباء وفنيين وتمريض وإداريين وعمال ومخازن 110 أشخاص.