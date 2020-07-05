عاجل.. القوات البحرية تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات في الغردقة

نجحت القوات البحرية في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل البلاد عن طريق البحر، استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على الإتجاهات الاستراتيجية كافة.

حيث ورد بلاغ برصد أحد "بلنصات" الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة في نطاق الأسطول الجنوبي، وفقا لما نشره المتحدث العسكري عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

وصدرت أوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، وألقى المهربون الشحنة في البحر ومشطت الوحدات المنطقة وانتشلت 304 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر مبعثرة بعمق 6 كيلومترات داخل البحر.

وتواصل القوات البحرية جهودها في تأمين وحماية الحدود الساحلية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدي بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن.