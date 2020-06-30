قائد القوات البحرية التركية يزور طرابلس استعدادا لتدشين قاعدة بمصراتة

نشرت الصحف التركية، تفاصيل زيارة مفاجئة قام بها قائد القوات البحرية التركية، أميرال عدنان أوزبال، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت جريدة "مابا نيوز" التركية إن قائد القوات البحرية التركية الأميرال عدنان أوزبال، زار على نحو مفاجئ العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأجرى الأميرال أوزبال محادثات مع المسؤولين العسكريين الحكوميين في حكومة وميليشيات الوفاق في العاصمة طرابلس، كما زار القاعدة البحرية في بوسيتا "أبو ستة".

وألمحت صحف تركية إلى أن تركيا من المقرر أن تبدأ في استخدام قاعدة الوطية الجوية، ومن المقرر أن تدشن قاعدة بحرية في مصراتة، وذلك في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة السراج المدعومة من تركيا.

وأفادت مصادر لموقع "ليبيا 24″، أن أوزيال سيتوجه إلى مصراته لاستلام ميناء مصراته البحري، ثم استلام قاعدة عقبة بن نافع "الوطية" ومطار معيتيقة الدولي، لتحويلهم إلى قواعد عسكرية دائمة لهم في ليبيا، تعزيزا لتواجد تركيا العسكري وتدخلها في الشأن الليبي.

وأكدت المصادر أن ذلك يأتي تنفيذ لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، الأربعاء الماضي، مع الوفد التركي المكون من وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والخزينة والمالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعددا من المسؤولين الأتراك.