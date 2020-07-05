مؤسسة استطلاع رأي تركية تكشف تراجع شعبية حزب أردوغان وحليفه خلال يونيو

أعلنت مؤسسة "متروبول" التركية المتخصصة في قياس الرأي الشعبي، عن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية خلال استطلاع للرأي جرى في شهر يونيو الماضي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأجرت "متروبول" استطلاعًا للرأي وطرحت سؤال: "إذا أجريت انتخابات برلمانية هذا الأسبوع فأي الأحزاب ستدلون بأصواتكم لها؟".

وأشارت النتائج التي نشرتها المؤسسة على حسابها على موقع التدويناتع القصيرة "تويتر"، إلى انخفاض أصوات الحزب الحاكم وحليفه، وانخفضت نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية إلى 30.3%، بعدما كانت 33.7% في مارس الماضي و32.8% خلال إبريل، وانخفضت أكثر في مايو لتصبح 30.7% وشهدت أعلى انخفاض لها في يونيو لتصبح 30.7%.

وشهد حليفه حزب الحركة القومية انخفاضًا في جماهيريته، أيضًا فبعدما كان 7.3% في مايو أصبح 6.2 % يونيو.

وعلى الجانب الآخر، شهدت أحزاب المعارضة ارتفاعًا في الشعبية، فبعدما كان حزب الشعب الجمهوري 21.7% في مايو أصبح في يونيو 24%، كما ارتفعت جماهيرية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لتصبح 8.9% بعدما كانت في مايو 8.4%.