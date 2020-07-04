تركيا تصل لـ 205 آلاف إصابة كورونا ووفاة 5206 حالات

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم، أن الوزارة سجلت 1.154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وأشار قوجة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 204 ألف و610 إصابات، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 5206 حالة، بعد وفاة 20 مواطنًا اليوم، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ولفت قوجة إلى أن الوزارة أجرت اليوم 248 .48 تحليلًا للكشف عن فيروس كورونا، وأن عدد الفحوصات التي جرت حتى اليوم بلغ 3 ملايين و584 ألفا و66 فحصًا.