اضطهاد أردوغان يتوالى.. وفاة معتقل تركي بالسرطان بعد رفض السلطات علاجه

توفي معتقل تركي يدعى إردينتش تولاي، ويبلغ من العمر 64 عامًا، المعتقل بسجن مدينة بيتليس ورفضت السلطات التركية إخلاء سبيله بسبب إصابته بالسرطان.

وحسبما ذكرت جريدة ميزوبوتمايا "بلاد الرافدين"، فقد توفي تولاي الذي يبلغ من العمر 64 عامًا بسبب تدهور حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان وتدهور حالته الصحية بعد أن وصل المرض لمراحله الأخيرة، وفقا ما نقل موقع "تركيا الآن".

وجرى تشخيص تولاي بمرض سرطان الرئة خلال وجوده في السجن، وعقب تدهور حالته الصحية بسبب تقدم المرض أطلقت السلطات التركية سراحه وبدء العلاج في منزله حتى توفي.