تبون: "الوفاق" لا تمثل الشعب.. ونخشى تحول ليبيا لصومال جديدة

في لقاء صحفي مع قناة "فرنسا 24"، الناطقة باللغة الفرنسية، حذر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من تحول ليبيا إلى صومال جديدة، وقال إن الأمور في ليبيا قد تنزلق مثل النموذج السوري.

وأكد تبون أن ما يعرف بحكومة الوفاق المدعومة من تركيا في ليبيا، لم تعد الحكومة الشرعية، وتجاوزتها الأحداث، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

ودعا تبون كل الأطراف في ليبيا إلى تشكيل مجلس رئاسي يكون ممثلا عن مختلف المناطق الليبية، ويعمل على وضع دستور جديد وانتخابات رئاسية، وشدد على أن القبائل الليبية اتسمت بالحكمة في ظل الأوضاع الأخيرة، وأنها ستدافع عن ليبيا حتى لا ينزلق الوضع إلى صومال جديدة.

وأكد الرئيس الجزائري حرص بلاده على ألا تتحول ليبيا إلى ملاذ للإرهابيين، وأن موقف الجزائر قريب من فرنسا وإيطاليا بخصوص الأزمة الليبية، مشددًا على أن الحرب ليست حلا، وأن بلاده على استعداد لاستضافة مفاوضات لحل الصراع وإنهاء الأزمة.