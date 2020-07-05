هشام ماجد ناعيا رجاء الجداوي: وداعا حبيبتي وصديقتي وجارتي

نعى الفنان هشام ماجد، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وقال هشام ماجد، عبر حسابه على موقع إنستجرام: "وداعا الفنانة العظيمة رجاء الجداوي، وداعا حبيبتي وصديقتي وجارتي".

وتابع: "وداعا أنضف وأشيك وأرقى حد عرفته في حياتي، ربنا يرحمك ويغفرلك على قد طيبتك وحنيتك وحب الناس ليكي، ويصبر بنتك وأهلك ويصبرنا كلنا على فراقك".

واختتم كلامه بقوله "إنا لله و إنا إليه راجعون، الرجاء الدعاء لها بالرحمة".

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد أصيبت بفيروس كورونا منذ ما يزيد عن 40 يوما، وتم حجزها بمستشفى العزل بأبوخليفة بالإسماعيلية، ورحلت صباح اليوم عن عمر يناهز 82 عاما.

وقدمت الفنانة رجاء الجداوي، في بداية حياتها الفنية، عدد من الأفلام منها، دعاء الكروان مع فاتن حمامة وأحمد مظهر، وغريبة مع نجاة وأحمد رمزي، وإشاعة حب مع سعاد حسني وعمر الشريف.