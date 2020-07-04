أكثر من 50 ألف إصابة في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

ووفقا لـcnn، لم تصل الولايات المتحدة إلى 50 ألف إصابة في خلال يوم واحد قبل 1 يوليو الجاري، وفقًا لبيانات جونز هوبكنز.

وفي أول يوليو كان هناك 51 ألفا و174 حالة إصابة، وفي اليوم التالي حدثت 53 ألفا و592 إصابة.

وفي 3 يوليو، تم تسجيل 51 ألفا و842 إصابة (اعتبارًا من الساعة 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادي).

ووفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز للحالات في الولايات المتحدة، هناك ما لا يقل عن 2,793,022 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وتوفي ما لا يقل عن 129.405 شخصًا بسبب الوباء.

ويوم الجمعة، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن حدوث 638 حالة وفاة إضافة.