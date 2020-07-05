وصول إلهام شاهين وبوسي شلبي إلى جنازة رجاء الجداوي

حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ودفن الفنانة رجاء الجداوي، إذ وصل قبل قليل، الإعلامية بوسي شلبي والفنانة إلهام شاهين إلى المقابر بمنطقة البساتين، لحضور جنازة ودفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي.

وقالت الفنانة إلهام شاهين لـ"الوطن": "رجاء الجداوي كانت تحب الخير وصاحبة واجب وكنت أتواصل معها دائما".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.