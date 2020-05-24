القصة الكاملة.. رجاء الجداوي تقضي العيد في العزل بعد الإصابة بـ كورونا

نقلت الفنانة رجاء الجداوي، إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مصادر مقربة لـ"الوطن"، أكدت إصابة الجداوي بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وفي أول تصريح لها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ونقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، قالت الفنانة رجاء الجداوي لـ"الوطن"، في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة وسيبوني في حالي".

أخذ مسحة من أسرة مسلسل لعبة النسيان

وكشفت مصادر لـ"الوطن" أن الفنانة دينا الشربيني وأسرة مسلسل لعبة النسيان سيتم أخذ مسحة منهم للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم، بعد تأكد إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بالفيروس.

وكانت رجاء الجداوي، متواجدة منذ أيام قليلة، برفقة طاقم عمل مسلسل لعبة النسيان، خلال تصوير آخر حلقات المسلسل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة المسحة الخاصة بأميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، التي أجرتها لتحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد ساعات لكي يتبين كونها سلبية أم إيجابية.

ابنة رجاء الجداوي: إصابة والدتي بكورونا قضاء وقدر

من جهتها قالت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، إن والدتها أصيبت بفيروس كورونا وتمكث حاليا فى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت فى تصريحات لـ"الوطن" إلى أن والدتها كانت ملتزمة تماما بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ولكن إصابتها بفيروس كورونا ما هو إلا قضاء وقدر.

وطالبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.