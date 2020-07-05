نجلة عمر الحريري: لم أعتمد على اسم والدي وبدأت من الصفر

أعربت الفنانة ميريت الحريري نجلة الفنان عمر الحريري، عن حزنها لوفاة الفنانة رجاء الجداوي التي كانت تحتل مكانة كبيرة بقلبها "عشرة 11 عامًا منذ كواليس مسرحية الواد سيد الشغال، وكنا نتقابل على الأقل 3 مرات في الأسبوع، وكانت صديقة وأخت عزيزة بالنسبة لوالدي".

وأضافت "الحريري"، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن "العمر ما هو إلا رقم، وعندي طموح طول ما أنا قادرة أقف على رجلي"، لافتة إلي أنها ظلت تعمل لفترة 35 عامًا في إدارة أكبر سلسلة سوبر ماركت في مصر ووصلت لمنصب مهم، ولكن في عام 2016 تقدمت باستقالتها، "مكنتش قادرة أكمل في الوظيفة وأكون موظفة".

وتابعت، أنها "تزوجت في سن صغير وتخرجت من جامعة الإسكندرية، وبحب الفن لكن مكنتش بفكر فيه، وكنت عاوزة أبقى خلف الكاميرا، لأن الأسرة دائما بتبقي رقم 10 في حياة الفنان، وكانت تعاني من عدم وجود الخصوصية عندما تخرج مع والدها لأي مكان لأن الجمهور رقم واحد بالنسبة للفنان، ومحبتش أن أولادي يبقوا في الموضوع ده".

واستكملت، أن بداية وقوفها أمام الكاميرا كانت مع الفنان سمير صبري "ده أبويا بجد، وقعدنا ساعتين قدام شوت واحد وحسيت إني كنت قاعدة معاه في البيت، وهو صاحب فكرة أن أشتغل مذيعة، ثم درست إعلام إذاعي لمدة 6 شهور على يد إيناس جوهر، وحصلت بعد ذلك على عدد من الورش التمثيلية، ولم أعتمد إطلاقا على اسم والدي وبدأت من الصفر".