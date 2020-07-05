وفاة سابع كاهن في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفيروس كورونا

توفي القس جرجس سدمن كاهن كنيسة مارجرجس بقريه اللديد إدفو بأسوان للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويعد الكاهن الراحل هو سابع كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتوفى بسبب كورونا، خلال الفترة الماضية، كما أصيب عدد كبير من كهنة الكنيسة منهم من تم شفائه ومنهم من يخضع للعلاج في العزل المنزلي أو المستشفيات.

ولم يستمر الكاهن الراحل في الكهنوت أقل من 5 أشهر فقط، حيث إنه جرى رسامته كاهنا، في أول قداس للصوم الكبير، خلال القداس الذي ترأسه الأنبا هدرا مطران أسوان، فى كنيسة السيدة العذراء بإدفو، ورسم إلى جواره 4 شمامسة آخرين في الكهنوت.

يذكر أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قررت الأسبوع الماضي، تفويض الأساقفة في فتح الكنائس أو استمرار غلقها حسب انتشار الوباء في كل محافظة.