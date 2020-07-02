البابا يلتقي مطارنة وأساقفة الصعيد لمتابعة خدمة الكنيسة في زمن كورونا

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عبر الڤيديوكونفرنس، صباح اليوم، مع مطارنة وأساقفة إيبارشيات وأديرة الصعيد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا اطمأن خلال اللقاء على الأوضاع الروحية والصحية لكهنة ورهبان وشعب هذه الإيبارشيات، وتحدث معهم عن أهمية زرع روح الرجاء في حياتهم مع العمل على تسديد احتياجات الناس المتنوعة، والتي أضيرت من جراء انتشار جائحة ڤيروس الكورونا.

يذكر أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قررت السبت الماضي، تفويض الأساقفة في فتح الكنائس أو استمرار غلقها حسب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في كل محافظة.