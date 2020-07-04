الكنيسة تعرض 36 سلسلة تعليمية للبابا تواضروس على "يوتيوب"

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن عرض باقة متنوعة من السلاسل التعليمية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والبرامج والأفلام والترانيم على قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن السلاسل التعليمية تهدف إلى توصيل تعليم "بابا الكنيسة" إلى أبنائه بطريقة تناسب العصر الحالي.

وأضاف حليم، أن السلاسل التعليمية تشمل: "قصص للحياة، كيف؟، كلمة في عظة، صوت حبيبي، فهمني فأحيا، سؤال للبابا، أقوال للحياة، البابا وحكايات الأطفال، البابا وأسئلة الشعب، تراث كنيستنا، بابا الكنيسة (خمس محطات)، فيلم بابا المحبة، يجول يصنع خير، قصص إنسانية، البابا الراعي، تأمل في آيه، فرحين في الرجاء، كيرياليسون، يوميات الفرح، أقوال للحياة، البابا والأطفال، البابا والشباب، تمثلوا بإيمانهم، رسالة من الحدث، يا سيد اسمع، جولة في كتاب، البابا والرهبنة، فيلم بابا الكنيسة، اخرستوس انستي (رسائل عيد القيامة)، معا بنفس واحدة، كنيسة خادمة، تهنئة 23 سنة أسقفية، ترانيم، رسالة من البابا، فهمني بحياتك".