الإمارات تعلن عن هيكل جديد للحكومة

أعلنت الإمارات إعادة هيكلة واسعة النطاق للحكومة، اليوم، شملت دمج وزارات وهيئات حكومية وتعيين وزيرين جديدين للاقتصاد وللصناعة وأمهلت الحكومة عاما لتحقيق أهداف جديدة.

وأعلن الهيكل الجديد للحكومة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على "تويتر"، وجرى تعيين سلطان الجابر، رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعيين عبدالله المري وزيرا للاقتصاد، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وشملت التعديلات دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي، وزير الطاقة الحالي، وزيرا لها.

وقال مصدر مطلع إن الجابر سيحتفظ بمنصبه رئيسا تنفيذيا لأدنوك.

وفي الشهر الماضي، قال الشيخ محمد أثناء إعلان خطط إعادة هيكلة الحكومة للمرة الأولى إن التغييرات تهدف أيضا لمساعدة البلاد على التعامل مع تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشمل التغييرات إلغاء نصف مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين ودمج نحو نصف الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.

وقال الشيخ محمد، الذي يشغل أيضا منصب حاكم إمارة دبي، إن الهدف من التغييرات الهيكلية هو أن تكون الحكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات.