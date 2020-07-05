طلاب "تمريض شربين" يؤدون امتحانات نهاية العام وسط إجراءات احترازية

أدى طلاب الفرقة النهائية بالمعهد الفني للتمريض بشربين، التابع لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، برئاسة الدكتور جمال شيحة أولى امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 وسط إجراءات احترازية.

وقال الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة المعهد، إنه تم اتخاذ إجراءات احترازية صارمة خلال الفترة التي سيؤدي فيها الطلاب امتحانات العام الدراسي حماية للطلاب ومراقبي اللجان بداية من قياس درجة الحرارة للطلاب والتعقيم وتوفير الماسكات وكافة التدابير الاحترازية منذ دخول الطلاب لحرم المعهد والتنبيه على الطلاب بمنع التمركز والتجمعات داخل المعهد قبل أو بعد أداء الامتحانات.

وأكدت الدكتورة رئيفة علام، عميد المعهد الفني للتمريض، أن إدارة المعهد تعمل على توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم مشيرة إلى أن الامتحانات ستنتهي آخر يوليو مع سرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بأغسطس المقبل.