صور.. جامعة عين شمس تستعد لماراثون امتحانات الفرق النهائية

أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمبنى الامتحانات بالجامعة وعدد من القاعات والأبنية المجهزة لاستقبال طلاب مختلف الكليات، قبيل انطلاق ماراثون امتحانات طلاب الفرق النهائية، وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص ببدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بالجامعات خلال يوليو الحالي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا للتخرج.

واتخذت جامعة عين شمس الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، وفقا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة التعليم العاليوالبحث العلمي ووزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

ومن المقرر أن يخوض ماراثون الامتحانات بجامعة عين شمس 49,500 طالب على مستوى كليات الجامعة، على أن تتراوح فترات الامتحانات في اليوم الواحد ما بين فترة واحدة ببعض الكليات كما في ( كلية الهندسة- طب الأسنان – الصيدلة – التمريض )، أو فترتان كما في كليات (الطب - الحاسبات والمعلومات - الألسن – التربية – التربية النوعية – العلوم – الحقوق)، أو أكثر من فترتين لتصل إلى 3 أو 4 فترات مثل كليات (التجارة – الآداب – البنات).

ومن المقرر أن يصل متوسط عدد الطلاب في الفترة الواحدة بالكليات بين 200 - 1200 طالب تقريبا وفقًا لعدد طلاب كل كلية.

وحرصت إدارة الجامعة على تنفيذ حملة تطهير وتعقيم شاملة لكافة الأبنية ومشتملاتها وملحقاتها، إضافة إلى اللاندسكيب والحرم الجامعي والممرات وجميع المداخل والمخارج، ومراجعة منافذ التهوية بأماكن انعقاد لجان الامتحانات سواء (مدرجات – قاعات وسكاشن – معامل – ممرات).

ومن المقرر استقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد دخول اللجان بساعة، من خلال العديد من المنافذ بكل كلية تجنبا لحدوث أي تزاحم، إلى جانب تحديد مسارات إجبارية لدخول وخروج الطلاب للجان، لتجنب أي تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان، وتكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري للدخول والخروج.

كما تم التشديد على ضرورة التزام الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات، إضافة إلى قياس درجة حرارتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مستقل داخل الكلية بعيدا عن أماكن الطلاب، والتأكيد على عدم تعرض الملاحظين أو العمال لأي عزل أو حجر صحي خلال الثلاث أسابيع السابقة للعمل وإقرارهم ذلك ما أمكن، إضافة لتقليل التعامل لأدنى حد بين الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتكليف العمال بالتطهير الدائم لدورات المياه والحفاظ بصفة مستمرة على نظافة الكليات.

وجرى منع التدخين أثناء الامتحانات داخل الكلية، مع التأكيد على التزام كل طالب باحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان والخاصة به، لمنع تداولها فيما بين الطلاب بعضهم البعض مع قيام الجامعة بتوفير زجاجات المياه للطلاب.

وحرصت إدارة الجامعة على توفير عبوات بلاستيكية ذات عجل لسهولة تخزين كراسات إجابات الطلاب لمدة 48 ساعة، قبل تداولها بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكنترولات، سعة كل عبوة 500 كراسة إجابة وسيتم توزيعها على الكليات وفقا لنسبة عدد الطلاب بالفرق النهائية بكل كلية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الطبية المزمع تطبيقها طوال فترة انعقاد الامتحانات، جرى توفير المستلزمات الطبية والوقائية للفرق الطبية العاملة والمختصة بفحص الطلاب على بوابات الجامعة الرئيسية ولجان الامتحان أو بالمراكز الطبية من (ماسك وجه وفيس شيلد طبي ـ مطابقين للمواصفات الطبية، جوانتيات طبية، كواشف حرارية، مطهرات ومعقمات).

يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للشؤون الطبية ومستشفيات جامعة عين شمس وكليتي العلوم والزراعة، فضلا عن التشديد على استمرار عمل المراكز الطبية بالكليات بكامل طاقتها مع منع الإجازات للأطقم الطبية العاملة بها طوال فترة سير الامتحانات، ودعم بعض الكليات بعدد 2 تمريض من مستشفى الطلاب طوال فترة الامتحانات، وتوفير 3 سيارات إسعاف واحدة بينها مقرها ثابت عند مبنى الامتحانات لخدمة الحرم الجامعي والحرم المقابل وحرم الجامعة بالعباسية، والأخرى بالإدارة الطبية جاهزة لأي طوارئ استثنائية والثالثة بكلية الزراعة.

وجرى التنسيق مع إسعاف القاهرة لتوفير سيارة إسعاف مجهزة للتواجد بكليتي (البنات ، التربية) خلال فترة الامتحانات لتلافي أي أزمات طارئة للطالبات، وتوفير 2 فرقة طوارئ طبية تتكون الفرقة الواحدة من دكتور و2 تمريض وموظف من الإدارة الطبية، بحيث تتواجد بالحرم الجامعي الرئيسي لخدمة كليات الحرم الرئيسي والحرم المقابل وحرم الجامعة بالعباسية.

كما تم التنسيق بين الإدارة العامة للشؤون الطبية ومستشفيات جامعة عين شمس، وجرى تشكيل غرفة عمليات طبية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الطبية المتعلقة بسير عملية الامتحانات والتعامل مع أي حالة مرضية طارئة.

وحال الاشتباه بظهور أي أعراض بين الطلاب أثناء الامتحان مثل ارتفاع درجة الحرارة إلى 37 ونصف درجة فيما فوق، يمنع الطالب من دخول الامتحان ويتم اصطحابه فورا لمستشفى الطلاب بسيارة إسعاف مجهزة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، ويتم التأجيل للطالب بعذر طبي مقبول دون سداد مقابل العذر والاحتفاظ بتقدير المادة، مع حق الطالب بدخولها الدور الثاني.