جامعة مصر: لم نرصد أي مشكلات خلال امتحانات طلاب السنوات النهائية

تواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، امتحانات السنوات النهائية لطلابها، التى انطلقت الأربعاء الماضي، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة وعدد من الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب، متبعة في ذلك تعليمات منظمة الصحة العالمية، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وصرح الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم تحقيق اعلى درجات الانضباط فى امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري لطلاب السنوات النهائية، حيث اتسمت لجان الامتحانات بالهدوء التام، لافتاً إلي أنها تسير بصورة طبيعية دون رصد أى مشاكل منذ انطلاقها.

وأضاف العزازي، أنه تنفيذاً لتوجيهات خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، تم توفير الكمامات وأدوات التطهير الشخصية لتوزيعها على الطلاب منذ لحظة الوصول إلى بوابات التعقيم للجامعة، وقبل دخول لجان الامتحانات.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تضع على جميع مداخلها بوابات لتعقيم الطلاب منذ دخولهم إلى الحرم الجامعي، مع توفير جميع وسائل التعقيم والتطهير الخاصة بالطلاب على أبواب اللجان مع التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات داخل لجان الامتحانات، مؤكدة على أن التعقيم للجان الامتحانية وتطهيرها يتم بشكل يومي كما يتم مراعاة توفير كافة وسائل وأدوات التطهير اللازمة للطلاب.