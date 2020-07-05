وفاة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة الجزائرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، وفاة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، إن اللواء علايمية، وافته المنية بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير انقاش"، إثر مرض عضال.

وأوضح الوزارة الجزائرية، "وبهذا المصاب الجلل، يتقدم عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بأصدق التعازي والمواساة لعائلة المرحوم وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه".

وأضافت الدفاع الجزائرية، أن رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، تقدم بتعازيه الخالصة إلى أسرة اللواء الراحل وأقاربه وكل من عرف الفقيد، راجيا من الله العلي القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتولى اللواء علايمية قيادة الناحية العسكرية الرابعة في أغسطس 2018، وتضم الناحية العسكرية الرابعة والتي يوجد مقر قيادتها ولاية ورقلة شرق البلاد، قطاعات ولايات ورقلة وبسكرة والأغواط والوادي وغرناطة وإليزي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال الجزائر اليوم بالذكرى الثامنة والخمسين لاستقلالها عن فرنسا بعد احتلال دام 132 عاما.

وكانت الجزائر قد استعادت أمس الأول الجمعة، رفات الشهداء بعد احتجازها بفرنسا لأكثر من 170 عاما، وجرت لها مراسم استقبال جنائزية مهيبة بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، تقدمها تبون، قبل نقلها إلى قصر الثقافة "مفدى زكريا"؛ حيث توافد أمس السبت آلاف الجزائريين لإلقاء النظرة الأخيرة على نعوش الشهداء والترحم عليهم.