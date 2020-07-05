طارق جميل: مجلس الشيوخ يضبط البيئة القانونية للتشريعات ويسرع من إصدراها

قال طارق جميل سعيد المحامي بالنقض، إن مجلس الشيوخ هو يد عون قوية جدًا لمجلس النواب، لأنها يسهل عليه إصدر القوانين، حيث يراجع ويضبط القانون، ثم يقوم بإرساله إلى مجلس النواب، ما يقلل الوقت اللازم لسرعة إصدار التشريعات.

وأضاف سعيد، خلال حواره مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "TEN"، أننا في فترة حراك سياسي شديد، والدولة تحتاج تعديل قوانين كثيرة لضبط الأداء والسلوك المجتمعي، وهنا يبرز دور مجلس الشيوخ.

وتابع، أن مجلس النواب تحمل عبئًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أصدر حوالي 1000 قانون، موضحًا أنه إذا كان مجلس النواب موجودًا لصدرت تشريعات أكثر من ذلك.

وأشار "جميل" إلى أن إجراءات الترشح من اختصاص الجهة القائمة عليه، لأنها هي التي تحدد الأطر والأسلوب، ولكن يشترط على المرشح لمجلس الشيوخ ألا يقل سنه عن 35 عامًا، وأن يتمتع بالجنسية المصرية، وألا يكون قد أُسقطت عضويته أو جرى استبعاده من مجلس النواب.