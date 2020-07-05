الإمارات تستحدث منصب وزير الاقتصاد الرقمي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

واعتمد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم الهيكل الجديد للحكومة، ومن بينهم الوزارة المستحدثة، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين الأخ عمر العلماء مسؤولا عن هذا الملف".

وأضاف بن راشد: "بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير، ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالميا".