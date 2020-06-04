الحكومة الإماراتية تعيد فتح المطارات أمام الترانزيت

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت بعد أن كانت قد توقفت في مارس الماضي.

ورحب الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات"، والمجموعة، أحمد بن سعيد آل مكتوم، بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت.

وقال آل مكتوم، في تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "ستعلن طيران الإمارات وفلاي دبي عن استئناف خدمات الركاب إلى مزيد من الوجهات مع إمكانية مواصلة السفر عبر دبي".

واعتباراً من 21 مايو الماضي أعلنت "طيران الإمارات"، تشغيل رحلات الركاب المنتظمة إلى محطات شملت كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

وفي سياق متصل، أرسلت الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كوبا، لدعمها في الحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسيستفيد منها 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الوباء.

وقال سفير الإمارات لدى جمهورية كوبا بدر عبدالله سعيد المطروشي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" - إن بلاده وكوبا تربطهما علاقات قوية في السنوات الأخيرة، حيث تأتي هذه المساعدات في إطار التعاون بين البلدين في التغلب على أزمة كوفيد-19 لتأكيد تضامنها مع كوبا من خلال دعمها للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يعملون بكل تفان في مكافحة الفيروس.

جدير بالذكر، أن مساعدات دولة الإمارات لكوبا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 47 مليون درهم.

الصحة الكويتية: شفاء 1473 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 17 ألفا و223 متعافيا

وفي سياق متصل،أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء ألف و473 حالة من كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 17 ألفا و223 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ1473 من الوباء، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.