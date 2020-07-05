بعد تعيينه وزير دولة للاقتصاد الرقمي.. تعرف على "العلماء"

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

واعتمد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم الهيكل الجديد للحكومة، ومن بينهم الوزارة المستحدثة، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين الأخ عمر العلماء مسؤولا عن هذا الملف".

وأضاف بن راشد: "بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير، ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالميا".

ونرصد معلومات عن الوزير الإماراتي، وفقا لما نشرته صحيفة البيان الإماراتية.

- ولد عمر العلماء في 1990.

- يحمل العلماء الدبلوم في إدارة المشاريع والتميز من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي.

- شغل عمر بن سلطان العلماء منصب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

- انضم عمر العلماء إلى فريق إدارة المستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وساهم في إعداد استراتيجية "مئوية الإمارات 2071" التي تهدف إلى الارتقاء بجميع القطاعات التنموية في الإمارات.

- شارك العلماء في إعداد استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة.

- عمل العلماء في عدة قطاعات من بينها القطاع المصرفي، وتنظيم الاتصالات، والقطاعين الحكومي والخاص، كما شارك في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات وتحليل المخاطر، وإدارة التغيير، وتخطيط السيناريوهات، وفقا لما ذكره موقع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتية على موقعها الإلكتروني.

- انضم العلماء إلى الحكومة الاتحادية كوزير دولة للذكاء الاصطناعي في أعقاب التعديل الوزاري في أكتوبر2017.

- وفي يناير الماضي، التحق العلماء للدفعة الثالثة عشر من الخدمة الوطنية ليكون بذلك أول وزير يلتحق بالخدمة الوطنية، وقال فيي ذلك الوقت في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشر من الخدمة الوطنية، خدمة الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز، تمنياتي لإخوتي في الميدان بدورة نجدد فيها ولاؤنا لدولة الفخر والعطاء وقيادتنا الرشيدة، حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها الأمن والأمان".