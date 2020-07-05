وكيل "تعليم مطروح" يتفقد لجنة امتحان التاريخ "مكفوفين"

تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، محيط لجنة امتحان الشهادة الثانوية مكفوفين بلجنة مجمع أبو بكر الصديقي الابتدائي بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك خلال انعقاد اليوم الثامن لامتحانات الثانوية العامة، ويؤدي طالب كفيف واحد الامتحان في مطروح بمادة التاريخ "الورقة الأولى" بنظام البرايل.

وتابع "النيلي" أعمال التعقيم والتطهير وتوافر الواقيات الشخصية والأحذية البلاستيكية المعقمة باللجنة، بالإضافة إلى استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب.

وقال إن أجواء الامتحان للمكفوفين تسير بشكل جيد مع وجود التزام، مؤكدا أن غدًا الإثنين سيؤدي طالب الثانوية العامة بمطروح "المكفوفين" الامتحان في مادة التاريخ "ورقة ثانية".