تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة ومديرية التعليم في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال تطهير وتعقيم مبنى مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية، وعدد من المدارس ولجان الثانوية العامة والاستراحات، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، حفاظاً على صحة العاملين، والطلاب، والمشاركين في الامتحانات، تحت إشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد المحافظ، على إستمرار حملات أعمال التطهير والتعقيم الصحية، الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

يذكر أن 19 ألف و 413 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الثانوية العامة في 84 لجنة، بالإضافة إلى 30 ألف و465 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في 137 لجنة، وتم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14 طالباً وطالبة فقط.