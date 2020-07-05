تسجيل 78 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء 17 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 46 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 8 ولايات، مشيرة إلى أنها أجرت فحصا لـ 241 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، ارتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 9767 حالة، بينها 608 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 4673 شخصا.

وشددت الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.