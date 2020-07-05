قتيلان و8 مصابين جراء إطلاق نار في ملهى ليلي بكارولاينا الجنوبية

أكدت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء حادث إطلاق نار وقع في ملهى ليلي بمقاطعة غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية.

وأعلن مكتب قائد شرطة المقاطعة أن اثنين من نواب قائد الشرطة لاحظا فجر اليوم الأحد "حالة من الاقتراب" وحشدا كبيرا من المواطنين يفر من ملهى Lavish Lounge إثر إطلاق طلقات نارية داخل المبنى.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الشرطة بإصابة 12 شخصا جراء الحادث كان أربعة منهم في حالة حرجة، لكن هذه الحصيلة تمت مراجعتها لاحقا.

وصرح قائد الشرطة المحلية، هوبارت لويس، أثناء مؤتمر صحفي بأنه لم يتم اعتقال أي شخص على خلفية الحادث حتى الآن.

وكان من المقرر أن تنظم في الملهى الليلة الماضية حفلة لمغني الراب فوجيانو ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي صلة بينها والحادث.