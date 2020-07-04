17 يوليو.. عرض محدود لـ"Cut Throat City" لإيثان هوك في أمريكا

تعرض نسخ محدودة من فيلم Cut Throat City، بأمريكا يوم 17 يوليو الجاري، وهو من إخراج RZA وتأليف Paul Cuschieri.

الفيلم من بطولة إيزا جونزاليس، إيثان هوك، ويسلي سنايبس، وتكلفة إنتاجه 8 مليون دولار، ومدته ساعتين و3 دقائق بحسب موقع IMDB.

ويحكي Cut Throat City، عن قصة أربعة أصدقاء عادوا بعد إعصار كاترينا ليجدوا منازلهم في حالة فساد، وبدون وظائف، فيتحولون إلى رجال عصابات.

يذكر أن صناعة السينما شهدت خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.

وإيثان هوك المشارك في الفيلم، مواليد يوم 6 نوفمبر 1970، في ولاية تكساس بأمريكا، وهو ممثل وكاتب ومنتج ومخرج، وترشح لجائزة أوسكار 4 مرات.. الأول عام 2001 في فئة أفضل ممثل دور مساعد في فيلم Training Day.

الثانية أفضل سيناريو مقتبس عم فيلم Before Sunset عام 2005، والثالثة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم Before Midnight عام 2014، والترشيح الرابع عام 2015 عن دوره المساعد في فيلم Boyhood.