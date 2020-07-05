ترامب: سيكون لدى أمريكا لقاح لكورونا قبل نهاية 2020

في وقت تتسابق دول العالم أجمع للوصول إلى اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا المستجد، حيث لا يزال الموعد لإنتاج لقاح فعّال غير معروف على وجه الدقة، زف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشرى سارة.

وقال ترامب، خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض السبت، بمناسبة عيد الاستقلال، إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح أو علاج لكورونا "قبل فترة طويلة" من نهاية 2020 وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وأشاد بطريقة تعاطي بلاده مع الأزمة، قائلا: "لقد حققنا الكثير من التقدم.. استراتيجيتنا تعمل بشكل جيد".

وجدد "ترامب" هجومه على الصين، التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى بالعالم، قائلاً إنه يجب محاسبتها على تقاعسها عن احتواء الفيروس.

وأكد أن 99% من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة "غير ضارة تمامًا".

وأعلن مسؤول أمريكي كبير في قطاع الصحة، الخميس، أنه متفائل بأن برنامج إدارة ترامب لتعجيل اللقاح سيسفر عن لقاح آمن وفعال لكوفيد-19 بحلول نهاية العام.

وسجّلت الولايات المتحدة مساء السبت أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا، وفق بيانات نشرتها في الساعة 20.30 (00.30 بتوقيت جرينتش الأحد) جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أن الولايات المتحدة سجلت خلال 24 ساعة 43,742 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 252 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الذين حصد الفيروس أرواحهم في هذا البلد إلى 129,657 شخصاً.

وتقل هذه الأرقام كثيراً عن تلك التي سجلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، والتي بلغت ذروتها الجمعة أكثر من 57 ألف إصابة جديدة، تظهر تباطؤاً في وتيرة تفشي الوباء، لكن هذا الأمر لا يمكن الركون إليه، إذ إن هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن عطلة العيد الوطني الذي احتفلت به الولايات المتحدة السبت.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، سواء على صعيد الوفيات أو على الإصابات التي بات عددها 2,836,764 إصابة.