"زين" يتعهد أمام البرلمان ببذل المزيد من الجهد لدعم الدولة في مواجهة التحديات

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى كلمته أمام البرلمان، عقب أدائه اليمين أمام مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم، "أعرب لكم عن عظيم تقديرى واحترامي لمجلسكم الموقر، مقدرين أنا والأعضاء ثقة القيادة السياسية التى أولانا إياها، ومقدرين كافة التحديات التى تمر بها الدولة، السياسية والإعلامية والثقافية والاقتصادية، وحربها الضروس ضد الإرهاب، ونحن فى مصر قادرون نجتذ جذوره والقضاء عليه".

وتعهد حسين زين، بمواصلة الهيئة الوطنية للإعلام رئيسا وأعضاء، الاستمرار فى بذل مزيد من الجهد لدعم الدولة فى مواجهة التحديات، وكل الشكر لرئيس مجلس النواب والأعضاء".