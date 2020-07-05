808 إصابات جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عن تسجيل 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"لترتفع حصيلة الإصابات في إسرائيل إلى أكثر من 11 ألف إصابة.

وقالت الوزارة، إنه ولليوم الخامس على التوالي تسجل الإصابات اليومية بالفيروس ما معدلة 750 إصابة باليوم علما أن 5 آلاف إصابة سجلت خلال الأسبوع الأخير، عازية ارتفاع الإصابات إلى عطلة نهاية الأسبوع وانخفاض عدد فحوصات كورونا التي أجريت وبلغت 15435 اختبارا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ووفقا للمعطيات سجل ارتفاع بعدد الإصابات الخطيرة لتصل إلى 84 إصابة بعد تسجيل 8 إصابات بالساعات الأخيرة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 330 وفاة.