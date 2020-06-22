ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 307 حالات في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وفاة شخصين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 307 حالات.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن الوزارة أنه تم تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 20869 إصابة، فيما تعافت 15714 حالة.

ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي الخاص بوباء كورونا اليوم، جلسة طارئة لمناقشة الزيادة الملحوظة في عدد الإصابات، حيث يناقش التعليمات الخاصة بالوقاية الموجهة للجمهور وكيفية تطبيقها، وإمكانية إعادة بعض القيود على حركة المواطنين لوقف انتشار الوباء مجددًا.

وأصدرت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعليمات للمستشفيات، وطالبتها بالاستعداد لإعادة الفتح الفوري لأقسام كورونا، وتحذيرها من موجة ثانية للفيروس.

وصدر تقرير أمس الأحد عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، حذر من تزايد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة، وأوصى بفرض قيود على الاحتفالات والتجمهر في القاعات المغلقة، مع تشجيع إقامة الاحتفالات في الأماكن المفتوحة.