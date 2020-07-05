عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط يتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية

تفقد الدكتور محمود عبدالرحمن عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، يرافقه الدكتور عبدالفتاح العواري، وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور عبدالقادر أبو العلا المشرف العام على الامتحانات، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 لطلاب الفرق النهائية بالكلية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والمشرف العام على المستشفيات الجامعية.

واطمأن عميد الكلية، خلال الجولة على حسن سير وانتظام أعمال لجان الامتحان ،و التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها لجميع أبناء الجامعة؛ بدءً من لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة بطريقة آمنة، لحمايتهم من التدافع والحرص على تحقيق مسافات التباعد والكشف عليهم بكواشف الحرارة، وحتى وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير خلال فترات الامتحانات؛ حفاظًا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وسلامتهم خلال فترة أداء الامتحانات.