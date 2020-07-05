"هيئة الاتصالات" الإماراتية: التصدي لـ100 ألف هجمة سيبرانية خلال يونيو

نجح فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات، التصدي لما يقرب من 100 ألف هجمة سيبرانية، خلال شهر يونيو الماضي، تنوعت ما بين برمجيات خبيثة "73%" وعمليات بحث عن ثغرات أمنية "15%" وهجمات التصيد الإلكتروني "12%"، كما عالج الفريق 407 حوادث سيبرانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وجاء الإعلان عن الجهود التي بذلها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي ضمن التقرير الشهري الذي أصدرته اليوم الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات واستعرض جهود منع ومعالجة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة فقط، وقد تم نشر التقرير على موقعها الإلكتروني.

وأظهر التقرير أن الحوادث السيبرانية جرى تصنيفها من حيث شدتها بواقع 350 حادثة متوسطة الشدة و52 شديدة و5 منخفضة الشدة، ونشر التقرير الهجمات الشائعة خلال شهر يونيو والتي شملت برامج خبيثة من فئة "سي في أي".

وتضمن التقرير استعراضا لجهود التوعية التي تبذلها الهيئة والتي شملت تنظيم 2085 ورشة توعوية بالإضافة الى إقامة 150 دورة تدريبية.

جدير بالذكر، أنه تم تأسيس الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 5/89 لسنة 2008 بهدف تحسين ممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية في الإمارات من المخاطر والهجمات السيبرانية، وبناء ثقافة آمنة للوقاية من جرائم تقنية المعلومات.