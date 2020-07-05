إيران تبدأ العمل بقانون ارتداء الكمامات

بدأت إيران، اليوم الأحد، العمل بقرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في وسائل النقل والمجمعات التجارية والمباني الحكومية.

وحذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من أن عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية ستعمل على ضمان التزام العامة بالقرار. ويواجه المخالفون للقرار عقوبات تشمل حرمانهم من الخدمات الحكومية وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقال روحاني، بحسب موقع الرئاسة، إنه "لن يكون هناك المزيد من الخدمات بدون ارتداء الكمامات في مكاتب الإدارة العامة"، مشيرا إلى أن "عدم ارتداء كمامة سوف يكون انتهاكا لحقوق الآخرين".

وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 2560 إصابة بفيروس "كوفيد-19" ووفاة 163 شخصا جراء تداعيات الإصابة بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحفي، إن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 240438 حالة بزيادة 2560 إصابة منذ أمس"، موضحة أن إجمالي الحالات بالعناية المركزة بلغت 3168 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 201330 حالة".

وأضافت لاري أن "إجمالي الوفيات جراء الإصابة وصل 11571 وفاة بعد تسجيل 163 حالة منذ أمس، فيما بلغ عدد الفحوص لمعرفة المصابين بكورونا في إيران، حتى الآن، مليون و794 ألف و727 تحليلا".

كما أعلنت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، خلال المؤتمر الصحفي، أن محافظات طهران وفارس وأصفهان ومازندران وهمدان وزنجان وسيسان وبلوشستان والبرز ولرستان في حالة تأهب تجاه موجات ثانية من انتشار الفيروس.