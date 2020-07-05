إيران تعلن تسجيل 2560 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2560 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات لاري، في تصريح صحفي: "إنه بعد الإعلان عن الحالات الجديدة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 240438 إصابة".

وأضافت سادات لاري، أنه تم تسجيل 163 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11571 حالة.

وأشارت المنتحدثة الإيرانية، إلى أن حالات الشفاء بلغت 201330 حالة في عموم البلاد.