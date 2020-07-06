حظك اليوم الاثنين 6-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الجوزاء بحبه للحرية والتحرر ويؤمن بها، فهي من الأساسيات الضرورية له في الحياة.وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تدفعك للخروج عن القوالب والمألوف وتستثمر وقتك جيدا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.