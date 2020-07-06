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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 6-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 06 يوليو 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان صادق في مشاعره، ولا يستطيع أن يخفيها لوقت طويل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بالحكمة وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تساعدك على التوصل لحلول مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.