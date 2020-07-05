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محمود مسلم

"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ 23.5 مليار جنيه

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(أ.ش.أ)
07:39 م | الأحد 05 يوليو 2020
وزارة المالية

وزارة المالية

طرحت وزارة المالية، اليوم، سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 23.5 مليار جنيه، وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 9 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.486%، فيما بلغ أعلى عائد 13.548%، وسجل أقل عائد 12.5%.

وأضافت الوزارة، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 13.516%، في حين سجل أعلى عائد 13.689%، وأقل عائد 12.5%.

وأشارت المالية، إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.196%، في حين بلغ أعلى سعر 14.35%، وأقل سعر 14.05%.