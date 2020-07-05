إسبانيا تعزل 70 ألف شخص بسبب كورونا

قال التلفزيون الإسباني الرسمي، اليوم، إن حكومة إقليم "جاليثيا" شمال غربي البلاد، قررت فرض الحجر الصحي والعزل على منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 70 ألف شخصا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف التليفزيون الإسباني، نقلا عن السلطات المحلية في "جاليثيا"، إنه سيتم إغلاق جميع مداخل ومخارج منطقة لا مارينيا في محافظة لوجو، 5 أيام اعتبارا من منتصف الليل بعد تشخيص أكثر من 100 حالة جديدة في المنطقة.

وأوضح التليفزيون الإسباني، أن سلسلة من التدابير الوقائية ستفرض في جميع المحال التجارية الفنادق في البلديات الـ14 في المنطقة ومنع تجمع أكثر من 10 أفراد سواء في الأماكن العامة أو الخاصة في حين أوصت السلطات المحلية السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان حكومة إقليم كتالونيا الحجر الصحي والعزل على منطقة سيجريا في محافظة ييدا التي تضم أكثر من 200 ألف شخص 15 يوما قابلة للتمديد بسبب تفشي الفيروس التاجي بشكل كبير دون الكشف عن عدد الإصابات الجديدة.

ووفق آخر بيانات لوزارة الصحة الإسبانية الصادرة، أمس الأول الجمعة، فإن عدد الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد يبلغ 250545 حالة والوفيات 28385 حالة.