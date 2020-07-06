حظك اليوم الإثنين 6-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بشجاعته، ولا يهوى تجربة كل ما هو جديد، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.