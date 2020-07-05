حظك اليوم الأحد 5-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حب التملك والغموض الدائم بالإضافة إلى الغيرة من أبرز العيوب التي يتحلى بها مواليد برج العقرب، في الوقت ذاته يتصفون بالشجاعة والإخلاص والولاء.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي للقمر في منزل العلاقات ويمدك ذلك بالكلمات المناسبة لكل موقف.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تدفعك لإظهار ما لديك من مشاعر ويستمع إليك بشغف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.