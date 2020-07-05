زعيم المعارضة التركية: أردوغان مستمر في القمع.. ولا يستمع لأحد

وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، انتقادات حادة، إلى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، وحليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، وأكد أنه لا يمكن له أن يتفق مع الاثنين؛ لاختلاف آرائهم السياسية، وفقال لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "جمهورييت" التركية: أضاف أوغلو، في البث المباشر على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لبرنامج "صوت أمريكا": "لا أصدق أبدا أن أردوغان سيخطو خطوة واحدة نحو دولة أكثر ديمقراطية، على العكس، فهو مستمر في سياسة القمع، على الرغم من كل الأحداث التي تشهدها الساحة السياسية".

وأوضح أوغلو: "يجب أن يكون هناك حدث خارق للعادة، مع العلم أن تركيا تشهد كل يوم حدثًا خارقا للعادة، غير ذلك من المستحيل أن التقي بأردوغان أو بهتشلي لاختلاف الآراء السياسية، فأي لقاءاتي مع الاثنين ستبوء بالفشل بسبب تصميمهما على ما يفكرون فيه دون الاستماع لأي شخص آخر".

وأضاف كمال كلتشدار أوغلو، أنه علي سبيل المثال كما تشهد تركيا هذه الأيام أردوغان مصر على وضع قانون لمواقع التواصل الاجتماعي وحجبها، لكن جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ترفض ذلك، لكنه لا يستمع لأحد غيره أبدا.

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، إلى أنه لا يصدق أبدا أن أردوغان سيخطو خطوة واحدة نحو دولة أكثر ديمقراطية، وعلى العكس فهو مستمر في سياسة القمع على الرغم من كل الأحداث التي تشهدها الساحة السياسية.