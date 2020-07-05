خالد الجندي ينعي رجاء الجداوي: كانت حاجة ومعتمرة ومتصدقة

نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "رحمة الله عليها رحمة واسعة، وأعرف عنها شخصيًا أنها كانت صالحة ومصلية وعابدة لربها، وكانت حاجة معتمرة متصدقة مخلصة للذين من حولها".

وأضاف: "رحمة الله عليها رحمة واسعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول معاناتها في مرضها الذي كانت فيه قبل وفاته إلى رحمة لها في قبرها ونورًا ساطعًا لها يوم تلقى الله وشفاعة بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة".