"الأورمان": نستهدف توزيع لحوم الأضاحي على 750 ألف أسرة بالمحافظات

قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، اليوم، إن الجمعية وضعت استراتيجية متكاملة للعمل على استفادة 750 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية من خلال صكوك الأضاحي والمساعدات الغذائية التي تعمل الجمعية على توفيرها من الآن لتوزيعها في عيد الأضحى المبارك.

وأوضح شعبان، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الأورمان بدأت حملة كبيرة لتحصيل صكوك الأضاحي من المواطنين والهيئات المتبرعة، وأن قيمة صك الأضحية هذا العام بالنسبة للمستورد الصغير "الضأن" 1950 جنيها، وقيمة صك الأضحية للمستورد الكبير "عجول" 2550 جنيها، وقيمة الصك بالنسبة لثمن العجل البلدي 3100 جنيه.

وأشار شعبان، إلى أن الجمعية قامت هذا العام بتوفير ميزة جديدة تيسيرا على المواطنين حيث تقوم بطرح صكوك للأضحية بنظام التقسيط للمواطنين إلا أنها في ذات الوقت تقوم بدفع كامل ثمن الصك نيابة عن المضحي الذي قام بشراء صك الأضحية بنظام التقسيط على 6 أشهر حتى لا تحرم الجميع من المشاركة المجتمعية والفرحة بهذه المناسبة الكريمة.

وأضاف شعبان، أن الجمعية تستهدف من وراء الحملة المشار إليها تحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأوضح مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف توفير وتوزيع أكثر من مليون ونصف مليون كيلو لحوم أضاحي مستوردة وبلدية على الأسر التي تم تحديدها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن والمحافظات وكافة الجهات المعنية وبالتعاون مع عدد كبير من المتطوعين وأكثر من 4500 جمعية أهلية صغيرة منتشرة في قرى الجمهورية المختلفة.

وتابع شعبان قائلا: "إن الجمعية تستهدف هذا العام ذبح (5000) عجل بلدي ومستورد بما يعادل نحو واحد ونصف مليون كيلو لحوم أضاحي وتوزيعها على غير القادرين"، مشددا على أن عملية ذبح الأضاحي سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة إلى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة في أنحاء الجمهورية وتوزيعها على غير القادرين في القرى الأكثر احتياجاً في كافة المحافظات من خلال مكاتب الجمعية المنتشرة على مستوى الجمهورية وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وبرعاية وإشراف المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان قد بدأت مشروع صك الأضحية قبل سنوات من الآن، ونجحت في توصيل لحوم أضاحي المتبرعين إلى مستحقيها في قرى مصر وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.