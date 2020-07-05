أخيرا المانجة ظهرت.. الأسعار تبدأ من 9 جنيهات وإليك جميع أنواعها بالأسواق

منذ ظهرت بشائر فصل الصيف تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب اختفاء المانجو الفاكهة المحببة للصغير والكبير.

ومنذ أيام بدأ المانجو في الظهور أشكالها وفوائدها الغذائية، والمرطبة للجسم ضد رطوبة الحر، وارتفاع الحرارة.

وتستعرض "الوطن" أسعار وأنواع المانجو في بعض الأسواق ومنها دنا وباكوس بالإسكندرية اليوم، وجاءت كالآتي.

المانجو العويس

سجل سعر الكيلو جرام من المانجو العويسي 30 جنيهًا للكيلو

المانجو الزبدية

تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 9 و15 جنيهًا.

المانجو التيمور

سجلت سعر الكيلو جرام منها 25 جنيها.

المانجو الفص

ووصل سعر الكيلو جرام من المانجو الفص بـ50 جنيها.

المانجو الفونس

سجلت المانجو 25 جنيها للكيلو.

المانجو الإسمعلاوى

سجلت أنواع المانجو الاسمعلاوي كالآتي..

السكرى والصديق 40 جنيهًا

الهندى سنارة 25 جنيهًا، الصغير بـ 15 جنيهًا.

مانجو دبشة تراوح ما بين 9 و15 جنيها للكيلو

القيمة الغذائية للمانجو

تحتوى ثمرة المانجو المتوسطة الحجم "100 جرام" على هذه العناصر، وفقًا لموقع "ويب طب".

السعرات الحرارية 146 سعر حراري، لذا هي غير مناسبة لمن يتبعون حميات غذائية.

طاقة 65 kcal

بروتين 0.51 جم

دهون 0.27 جم

الكربوهيدرات 17 ملجم.

كالسيوم 10 جم.

الحديد 0.13 جم.

الصوديوم 2 جم.

فيتامين ج 27.7 جم

فيتامين أ 765 ملجم

كولسترول 0 جم