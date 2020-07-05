لطلاب المدارس الحكومية.. شروط التقدم للمنحة الدراسية بالجامعة الأمريكية

أعلنت الجامعة الأمريكية في القاهرة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، بدء التقديم لبرنامج المنحة الجامعية المدعمة "Usaid Scholars Activity"، والمقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعات المصرية لـ700 دارس في مجالات مجالات مختلفة.

وتستعرض "الوطن" مجالات الدراسة المتاحة، والشروط المطلوبة للتقديم وكيفية التقديم، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

مجالات الدراسة بالمنحة

حددت الجامعة عددًا من المجالات للدراسة بالمنحة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2020/2019، والتي تتمثل في الزراعة، والتمريض، وعلوم الحاسب الآلي، الطاقة، وعلوم ادارة البيانات، والطاقة، وإدارة البيانات، والهندسة البيئية، والمياه، والصحافة، والتجارة والاقتصاد.

شروط الدراسة بالمنحة

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية المصرية أو التجريبية، على أن تكون الأفضلية للحاصلين علي شهادة إتمام الثانوية العامة بما لايقل عن مجموع 85%.

- المشاركة الفعالة في الأنشطة غير الدراسية مثل التنمية والخدمة العامة.

- الاختيار من جميع محافظات مصر بحد أقصي 700 شاب وفتاة.

خطوات التقديم بالمنحة الدراسية

- الدخول على الموقع الرسمي للجامعة الأمريكية.

- ثم اختيار أيقونة "التقديم والقبول" الموجودة أعلي يمين الصفحة.

- لتظهر عدة اختيارات، يتم الضغط على "المنح الدراسية".

- ثم يتم اختيار منح الطلاب المصريين، لتظهر الصفحة الخاصة بالمنحة.

- ثم يقوم الطالب بملأ استمارة التقديم بالبيانات الخاصة به.

على أن يكون آخر موعد للتقدم للمنحة الدراسية لعام 2020/2019 بالجامعة الأمريكية 31 يوليو الجاري.