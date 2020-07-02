الجامعة الأمريكية توضح حقيقة متحرش الطالبات

أوضحت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه في ضوء الأنباء المتداولة، عن اغتصاب طفلة عمرها 14 عاما من طالب ينتمي للجامعة الأمريكية، وتهديده للطالبات، قالت: "إن الشخص يدعى أحمد بسام زكي، ليس طالباً حالياً بالجامعة، وترك الجامعة عام 2018، ولا توجد أي علاقة بينه وبين الجامعة منذ تركها".

وأكدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنها لا تتسامح إطلاقاً مع التحرش الجنسي، وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة.

وتصدر هاشتاج باسم أحمد بسام زكي، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ صباح اليوم، بعدما دشنت عشرات الفتيات، حكايات تعرضهن للتحرش، كما كتبوا، من قبل أحمد بسام.