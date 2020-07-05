المقاهي تطالب بإضافة نشاط الحلوى لها لمواجهة أزمة كورونا

كشفت شعبة أصحاب المقاهي بغرفة الإسكندرية، أن عدد المقاهي والكافتريات التى استجابت لقرار الفتح لا تمثل سوى 10% فقط من 10 آلاف مقهى بالمحافظة.

وأشارت الشعبة إلى أن أغلب المقاهي المستجيبة تقع بجوار الشواطئ، أما المقاهي الشعبية فلازالت مغلقة حتى الآن، خوفًا من الغرامة الكبيرة التى تفرضها الدولة على أصحاب المقاهي غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

وقال عفت صلاح سكرتير شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية، إن المقاهي تعانى من غياب الزبون بسبب الإجراءات، كما أن عددًا كبيرًا منها - خاصة الشعبية - مساحتها صغيرة.

وطالبت الشعبة خلال مذكرة الحكومة السماح لأصحاب المقاهى بإضافة نشاط جديد لها، لمواجهة التحديات وغياب الزبون، لحين عودة الحياة، كتقديم الحلوى على سبيل المثال.

وطالبت الشعبة المسؤولين بضرورة مراقبة المقاهي غير المرخصة، والأكشاك التى تبيع الشاي والقهوة فى كافة أحياء الإسكندرية بدون تراخيص، خاصة بعد إغلاق المقاهي والكافيهات المرخصة، موضحة أن ذلك يجري تحت أعين الجهات الرقابية، ما يمثل خطورة كبيرة ويساعد في انتشار فيروس كورونا، بسبب افتقاد هذه الأكشاك لكافة الاشتراطات الصحية اللازمة.

وقال إن الشعبة طالبت من المسئولين النزول إلى أماكن تواجد هذه الأكشاك، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون.